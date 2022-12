La moglie di Giroud: “Giocherà fino a 40 anni, come Ibrahimovic”

Con quattro gol ha fin qui trascinato la Francia , in coppia con Mbappè , alle semifinali dei Mondiali del Qatar . Olivier Giroud sempre più uomo dei gol decisivi, anche ieri sera con la sua incornata ha permesso ai Bleus di superare l' Inghilterra e meritarsi il Marocco . In Francia è l'uomo del giorno e Le Figaro ha deciso di parlare con sua moglie Jennifer della longevità dell'attaccante del Milan .

Jennifer Giroud ammette: “Per Olivier aver superato Henry è un onore, un motivo di cui andare fiero. Il suo percorso merita rispetto”. Poi racconta: “Dopo 19 anni di vita insieme, Olivier mi impressiona per la sua resilienza: ha una mentalità da ventenne e il fisico lo sostiene perché fa attenzione a tutto. Abbiamo anche una chef in casa”.

A 36 anni, la sensazione anche della signora Giroud è che suo marito possa rinviare ancora di parecchio l'addio al calcio giocato: "In tanti alla sua età inizierebbero a mollare, lui non è mai appagato. Farà come Zlatan Ibrahimovic: il calcio è la sua droga e la sua vita, sentirete ancora parlare di lui".