Milan, Ibrahimovic: palleggio perfetto. Il rientro si avvicina

Praticamente tutto il campo, andata e ritorno, percorso in palleggio "passeggiato", con quella nonchalance che da sempre lo contraddistingue. E' Zlatan Ibrahimovic , che in quel di Dubai (sede del ritiro invernale del Milan di Stefano Pioli ), attraverso i propri social mostra, ancora una volta, tutti i miglioramenti fin qui ottenuti nel suo lungo recupero dopo l'operazione al ginocchio. Elasticità, bel tocco e una tecnica da fuoriclasse.

Milan, il palleggio di classe di Ibrahimovic: il rientro in campo si avvicina

"Io manco il Milan e il Milan manca a me", ha dichiarato in una recente intervista. Non è dato sapersi, per il momento, se l'attaccante svedese 41enne sarà già a disposizione dei rossoneri nella sfida della ripresa di campionato contro la Salernitana (in programma il prossimo mercoledì 4 gennaio alle 12:30), certo è che il rientro in campo, a ben vedere, risulta sempre più vicino.