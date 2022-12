Tomori: “Con il Milan possiamo vincere ancora. Che delusione i Mondiali”

Fikayo Tomori ha guardato il Mondiale della sua Inghilterra dal divano di casa, non convocato da Gareth Southgate . Ma ora è ripartito con le amichevoli del Milan e si prepara al rientro in campo per il campionato. È tempo, dunque, per parlare di nuovo del rossonero , non tralasciando però i rimpianti per non essere rientrato nelle scelte del ct britannico.

Ammette, Tomori, che rivincere lo scudetto non sarà semplice: “Secondo me, la cosa più difficile è rivincere ancora. L'anno scorso sappiamo bene che non c'erano tante persone che pensavano che potessimo vincere. Però adesso l'abbiamo fatto e abbiamo lo scudetto sul petto: chi gioca contro di noi cambia. Perciò dobbiamo cercare un altro modo di vincere e un altro livello, sia di mentalità che di gioco. Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma possiamo vincere ancora e faremo di tutto per questo".

Tomori: “Peccato non essere andato in Qatar”

Si aspettava, probabilmente, la chiamata in nazionale per il Qatar: “Io sono sempre motivato, ovviamente c'è della delusione perché volevo esserci. Però non è successo e so che devo fare di più per andare agli Europei 2024. C'è stata delusione, ma devo continuare a lavorare e poi vediamo. In questo momento sono felice e contento: sto giocando e spero di essere pronto per la prima partita dopo la sosta. Lo spero per me, ma anche per la squadra”.

Tomori: “Assenza di Maignan? Tata sta facendo bene”

Alla ripresa mancherà ancora Maignan: “Non cambia molto, perché abbiamo un nostro modo di giocare. Ovviamente parliamo di un grande giocatore e quando lui è in porta è meglio per noi, parliamo di uno dei migliori portieri del mondo. Ma Tata sta facendo un buon lavoro. Maignan è un bravo ragazzo e siamo fortunati ad averlo".

Tomori: “Difesa a tre? Non concediamo contropiede”

Pioli ha creato un Milan con la difesa a tre: “Possiamo costruire con una base più lunga e quando attacchiamo abbiamo già tre giocatori dietro: così non concediamo contropiede e abbiamo più giocatori per attaccare". Tomori quest'anno ha fatto più gol: “È una cosa che volevo migliorare quest'anno. L'ho fatto contro la Juve, ma voglio farlo ancora di più. Il mio lavoro è difendere la porta, se faccio questo lavoro e vinciamo va bene".

Tomori: “Ecco chi mi piace in A”

Una lista di quattro difensori, sono quelli che piacciono a Tomori: “Kim del Napoli, anche Skriniar, Bonucci, Bremer. Ci sono tanti difensori forti, meglio per me: quando vedo loro voglio migliorare. So di non aver iniziato la stagione come volevo, però le cose nel calcio sono così. Voglio migliorare dove posso migliorare".