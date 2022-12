Milan: "Io terzino? Mi sono subito messo a disposizione di Pioli"

La grinta e la dedizione alla causa sono caratteristiche che non gli sono mai mancati. E, ancora una volta, Tommaso Pobega le ha fatte emergere durante l'intervista rilasciata a Milan Tv. A cominciare da un potenziale cambio di ruolo che potrebbe interessarlo stabilmente nei prossimi tempi: "Il mio passaggio dalla linea a mediana a terzino? Il mister qualche giorno fa a Milanello mi ha chiesto se fossi disponibile a giocare terzino e io ovviamente ho acconsentito. Ci sono alcune dinamiche e movimenti che non sono rodati però è una posizione che se serve ci metto il massimo e cerco di interpretarla al meglio".

Milan, Pobega: "E' decisamente meglio allenarsi con 25 gradi"

Sul ritiro negli Emirati Arabi Uniti: "Non ero mai stato a Dubai. Sicuramente venticinque gradi sono meglio che gli zero di Milano. Vediamo di preparare al meglio la prossima partita amichevole contro il Liverpool e di chiudere in crescendo prima della ripartenza in Serie del prossimo 4 gennaio contro la Salernitana".