Milan, Leao pazzo di Theo Hernandez: "Migliore al mondo nel suo ruolo"

Leao è pazzo di Theo Hernandez . L'esterno portoghese, sul profilo Twitter, ha elogiato il compagno di squadra del Milan dopo il bellissimo gol in Francia-Marocco che ha sbloccato la partita. Per il 23enne non ci sono dubbi: "Theo è il miglior terzino sinistro al mondo". Tanti i commenti di approvazione sotto il tweet, soprattutto dei tifosi del Diavolo, anche loro innamorati del francese.

Francia, i numeri pazzeschi di Theo Hernandez

I numeri d'altronde danno ragione a Leao: Theo Hernandez, in questi Mondiali, è stato al momento decisivo con un gol e due assist. Non solo, per la Francia il terzino rossonero è una sorta di totem: con lui in campo, i campioni del mondo in carica hanno perso solo in un’occasione (2-1 contro la Danimarca in Nations League), per il resto un pareggio e 10 vittorie. Ovviamente, anche i numeri col Milan dimostrano quanto sia fondamentale questo giocatore.