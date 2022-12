Bakayoko, parla l'agente: "Era tornato al Milan per restare, situazione triste"

Nel 2022 ovattato in casa Milan, tra Scudetto e tanta gioia dei tifosi, c'è un'unica nota stonata in rosa. Quella di Tiémoué Bakayoko. Il francese è infatti passato dall'essere poco impiegato da Stefano Pioli, a mai nel corso di questa stagione in cui, di fatto, il centrocampista classe 1994 arrivato in prestito biennale dal Chelsea nell'estate 2021.

Milan, agente Bakayoko: "Tiémoué era tornato in rossonero per restare. Situazione triste! A parlare di lui, a Tuttomercatoweb, l'agente del francese Marco Busiello: "E' una situazione che mi crea tristezza perché un anno e mezzo fa questo trasferimento fu fortemente voluto. Lui negli ultimi anni ha sempre girato in prestito, ogni anno doveva cambiare, ambientarsi in una nuova realtà, portare la famiglia in una nuova città. Tornare a Milano con un prestito biennale con un diritto di acquisto che diventava obbligo a determinate condizioni lo faceva felice. Sembrava essere arrivati alla fine di questa situazione".