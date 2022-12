Il Milan ha un attacco pieno di interrogativi

Il ritiro di Dubai è servito al Milan per preparare il ritorno in campo a gennaio nel migliore dei modi e per confrontarsi in amichevole con formazioni di caratura internazionale come Arsenal e Liverpool. Tuttavia dagli Emirati Arabi Uniti arrivano anche segnali non incoraggianti sullo stato di forma di alcuni giocatori, specialmente per il reparto avanzato. Tra gli osservati speciali delle tournée c’era Divock Origi che ha disputato un buon primo tempo contro l’Arsenal per poi uscire per affaticamento muscolare. Il risentimento al flessore gli ha impedito di prendere parte al match contro la sua ex squadra, il Liverpool, e potrebbe essere a rischio per il primo incontro di campionato in programma il 4 gennaio a Salerno. Un rischio concreto, che però andrà quantificato con maggiore precisione in settimana quando il Milan tornerà in Italia. Il belga si sottoporrà ad esami strumentali per capire l’entità del problema, e in base al risultato si stilerà in tabella di marcia per il rientro in campo. Al momento non si possono fare previsioni, ma Origi spera che il suo guaio al flessore non sia così serio da mettere a rischio la prima giornata di campionato. Se l’esito degli esami non dovesse andare bene, allora Stefano Pioli dovrebbe già pensare a come sostituire l’ex Liverpool per la trasferta del 4 gennaio. Un rebus attacco, considerando la situazione generale reparto.