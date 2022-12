Supercoppa italiana, l'Arabia fa ricche Milan e Inter

L'Arabia Saudita fa ricche Milan e Inter in vista della Supercoppa italiana, in programma il 18 gennaio alle ore 20:00 italiane al King Saud University Stadium di Riad. Le due squadre infatti si spartiranno non i classici 6,5 milioni di euro, ma ben 7,5 milioni di euro. Gli organizzatori dell'evento avevano messo a disposizione 500.000 euro di bonus per ogni squadra considerata "big" presente per contendersi il trofeo: erano state scelte Inter, Milan, Juventus e Roma.