Milan, se tutti sono necessari Leao è indispensabile. Dia retta a Ibra: resti

Se è vero che tutti siano necessari e nessuno indispensabile, Rafa Leao costituisce l'eccezione alla regola per il Milan di Pioli , l'allenatore che ha recitato un ruolo decisivo nella crescita esponenziale del ventitreenne nazionale portoghese. Leao l'ha confermato a Salerno, rompendo l'equilibrio iniziale della partita, con quel gol che ha coniugato tecnica e velocità d'esecuzione e ha spianato la strada al successo dei rossoneri, ad onta dei patemi finali. Ha detto bene Tonali, sempre più giovane leader dei Campioni d'Italia: "Leao è sempre stato al centro del progetto Milan. Non pensa al mercato, vuole restare rossonero e si è visto anche dopo il gol. Dobbiamo tenercelo ben stretto e volergli bene". E Pioli: "Leao è felice di stare con noi, se continua così diventerà un campione, Non ha bisogno dei miei consigli, se continua così diventerà un campione. Non ha bisogno dei miei consigli, ma gli dico di restare perché vogliamo vincere ancora".

Milan, Pioli si tiene stretto Leao: "Tutti i giorni gli dico che..."

Sia per Leao sia per la società, l'ottima prova Salernitana si rivelerà uno stimolo ulteriore lungo la laboriosa strada del rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno 2024. Sulla trattativa pesano la spada di Damocle dei 19 milioni reclamati dallo Sporting Lisbona e il ruolo dei procuratori che curano gli interessi di Leao. Maldini e Massara coltivano la pazienza di chi sa ciò che vuole. Confortati anche da Ibrahimovic che vede lungo: "Il Milan è l’ambiente giusto per Leao. Basta osservare la sua crescita: quando è arrivato era lontano dal giocatore determinante che è oggi. Qui è importantissimo per noi, altrove lo sarebbe altrettanto? Dovrebbe ripartire da zero, non puoi essere sicuro di essere subito pronto. Al Milan ha fiducia, spazio e libertà, cosa che in un altro club non è scontata: dipende da te. E poi si vede che qui è felice: ormai ride ancora prima di segnare. È il giovane che più di tutti è cresciuto". Salerno l'ha confermato.