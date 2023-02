Milan, Pioli conquista la Panchina d'oro. Le sue parole dopo la vittoria

Stefano Pioli ha conquistato la Panchina d'oro, il riconoscimento che premia il miglior allenatore italiano. Il tecnico del Milan, votato dai suoi colleghi, ha ottenuto il premio grazie allo scudetto dello scorso anno conquistato dalla sua squadra. Le prime parole rivolte ai giornalisti presenti a Coverciano riguardano le recenti vittorie in campionato, dopo un periodo di crisi che sembra superato: "Ci siamo riusciti con il lavoro, cercando di risolvere i problemi che le partite precedenti avevano dimostrato. Quindi con il lavoro e la disponibilità dei giocatori, i risultati sono arrivati; e poi soprattutto con la coesione del gruppo, perché se non c'è compattezza, questa unione, questo credere nelle nostre qualità sarebbe stato più difficile anche riprenderci - prosegue poi - "Non solo la squadra è stata coesa ma anche i nostri tifosi sono stati fondamentali perché quest'anno, soprattutto, hanno dimostrato che significa essere un ambiente unito potevano crearci difficoltà nelle partite in cui abbiamo subito sconfitte anche pesanti, ma il loro sostegno ha aiutato la squadra in un momento particolare"