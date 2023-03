Non c’è Leao, Pioli studia nuove soluzioni per il Milan

MILANO - Raramente il Milan ha dovuto rinunciare al suo talento più importante nel corso di questa stagione. Contro la Fiorentina sabato sera i rossoneri dovranno giocatore una partita complicata senza il capocannoniere della squadra, senza Rafael Leao, assente per squalifica dopo il giallo rimediato nell'ultimo impegno di campionato contro l'Atalanta. L'unica volta che il Milan ha giocato una partita senza Leao per squalifica risale al 18 settembre scorso a San Siro contro il Napoli, match terminato con la vittoria della squadra di Luciano Spalletti. Per Rafael sarà la seconda partita saltata in tutta la stagione, e Stefano Pioli sta studiando le soluzioni più corrette per provare a sostituirlo nel migliore dei modi. Al vaglio ci sarebbe diverse opzioni che verranno approfondite nel corso della giornata di oggi e domani, quando ci saranno le prove tattiche a Milanello.

La prima soluzione

La prima scelta, quella più scontata e ovvia, riguarda Ante Rebic. Il croato è il sostituto naturale del portoghese e già in passato quando durante le partite è uscito dal campo Leao, è sempre entrato Rebic al suo posto. D'altronde l'ex attaccante della Fiorentina si è anche guadagnato la nomea dell'uomo dei gironi di ritorno, perché negli anni passati è stato prezioso con gol pesanti nella seconda parte di campionato. Era successo nel 2019/20 con undici reti collezionate proprio nel girone di ritorno, così come nel 2020/21 sempre con lo stesso numero di reti. Solo l'anno scorso ha deluso con un bottino di due gol, la sua annata peggiore in termini realizzativi. Quest'anno tre gol e due assist in quindici presenze in campionato, ed è pronto a dare il suo contributo in uno stadio che conosce bene perché ci ha giocato nella stagione 2013/14 e 2015/16, dove però non ha lasciato un grande ricordo al Franchi.

Le altre opzioni

La rosa a disposizione di Pioli però è folta e presenta diverse soluzioni per sostituire Leao. Con il nuovo modulo è possibile anche un utilizzo di Charles De Ketelaere come seconda punta, una posizione che il belga aveva già ricoperto l'anno scorso con il Bruges dove aveva segnato anche 14 reti. D'altronde De Ketelaere va a caccia del gol e posizionarsi più vicino alla porta non sarebbe un'idea da escludere a priori. In alternativa De Ketelaere potrebbe giocare al posto di Diaz, nel classico ruolo da trequartista alle spalle delle due punte. Infatti Brahim potrebbe riposare a Firenze per essere titolare in Champions mercoledì prossimo a Londra nella sfida decisiva per il passaggio ai quarti di finale. Un'altra opzione al vaglio è l'utilizzo contemporaneo di Origi e Giroud dall'inizio, con due punte più presenti in area di rigore rispetto alla coppia Giroud-Leao. Il belga non ha disputato una gara esaltante a Monza e contro l'Atalanta è stato lasciato in panchina a favore di Ibrahimovi?. Attenzione sempre a Zlatan che reclama spazio dopo aver riassaggiato il campo in seguito ad un lunghissimo periodo di convalescenza.

Rientri importanti

Il Milan ieri ha recuperato Ismael Bennacer e Davide Calabria, due pedine fondamentali che daranno a Pioli alternative importanti nelle rotazioni. Il centrocampista algerino dovrebbe giocare dall'inizio dopo oltre un mese di assenza e prenderá il posto dello squalificato Krunic. Il capitano Calabria invece potrebbe rientrare come esterno di centrocampo oppure come centrale al posto di Kalulu.