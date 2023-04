Milan, a ore l’annuncio del rinnovo di contratto per Giroud

MILANO - Archiviato il primo round di Champions League tra Milan e Napoli, i rossoneri stamattina riprendono gli allenamenti al centro sportivo di Milanello per preparare già il prossimo impegno in campionato contro il Bologna. Nemmeno il tempo di assimilare il risultato maturato ieri sera a San Siro contro gli azzurri, che la squadra di Stefano Pioli deve già focalizzarsi sulla trasferta al Dall’Ara, tutt’altro che semplice e scontata. Il gruppo di Thiago Motta sta svolgendo una stagione di alto livello e i rossoneri sabato non avranno vita facile, inoltre tra il Milan quarto a 52 punti e il Bologna ottavo a 43 punti ci sono solamente nove punti di differenza. Ma dopo lo 0-0 casalingo contro l’Empoli, la squadra di Pioli non può fallire un altro importante appuntamento in campionato, perché il piazzamento tra le prime della classifica si sta facendo sempre più complesso .

Firma imminente

Nelle prossime ore il Milan annuncerà anche il rinnovo di Olivier Giroud. L’attaccante francese aveva già raggiunto un accordo di massima la settimana scorsa e in queste ore verrà formalmente ufficializzato. Per la punta 37enne è previsto un prolungamento di un anno alle stesse cifre attuali, ovvero 3,5 milioni di euro netti più bonus legati ad obiettivi di squadra e personali. Per la prossima stagione Giroud sarà ancora rossonero, poi sceglierà cosa fare al termine dell’esperienza milanista nel giugno del 2024. Una scelta che toccherà tra due mesi anche a Zlatan Ibrahimovic, al momento fuori per infortunio occorso durante la convocazione in nazionale. Lo svedese dovrebbe rientrare entro la fine del mese di aprile e poi al termine del campionato discutere con Maldini e Massara del prolungamento. Tutto dipenderà dalle condizioni fisiche dell’attaccante, che quest’anno ha giocato solo quattro partite in serie A e un gol, quello che lo ha reso il marcatore più anziano della storia del calcio italiano. Per Zlatan tra qualche settimana sarà il momento di scegliere, ma prima vuole tornare per dare una mano alla squadra a riconfermarsi in Champions League per la prossima edizione.

Andrà via

Ormai non viene preso in considerazione da diverse partite, il destino di Sergino Dest è già segnato. L’americano al termine della stagione chiuderà il rapporto con i rossoneri e tornerà al Barcellona. Sono troppi i venti milioni fissati per il suo riscatto dal club spagnolo, il Milan in estate punterà su altri giocatori. Possibile anche la partenza in prestito di Yacine Adli.