Milan-Napoli, le pagelle dei rossoneri: Theo prezioso, Leao si perde

Pioli (all.) 6,5 Fa il bis della vittoria in campionato, ma con uno spartito completamente diverso. Al Maradona, il Diavolo aveva dominato. A San Siro ha sfruttato un errore degli avversari, difendendosi anche in superiorità. Non prende gol e quindi ha ragione lui.

Calabria 6 La sensazione è che possa andare in apnea contro Kvaratskhelia, che però riceve pochi palloni dai compagni. Buon per lui...

Kjaer 6 Un mezzo pasticcio in avvio con Maignan. Clamorosa la traversa incornata su corner a pochi istanti dall’intervallo. Non impeccabile nel finale, sul forcing del Napoli. Ma la difesa non ha nemmeno adeguata copertura da parte della mediana.

Krunic 6

Quando il Milan riparte da dietro, deve arretrare in mezzo ai centrali difensivi per costruire a 3. La scelta non dà particolari dividendi, perché Tonali è poco brillante. Decisivo, comunque, il muro su Kvara in avvio, anche se il georgiano può battere a rete dopo una sua brutta respinta.

Tonali 5,5

La posizione di Krunic gli permette di avanzare a caccia della giocata illuminante. Invece, soffre la fisicità di Anguissa. E non è efficace in contenimento, quando il Napoli, seppure in inferiorità, arriva in forze nella metà campo rossonera.

Diaz 6,5

Largo a destra sì, ma con licenza di accentrarsi. Ed è così che nascono i problemi per il Napoli (e il gol di Bennacer), che non sa con chi andarlo a prendere. Torna alle spalle di Giroud, con l’ingresso di Saelemaekers.

Rebic (35’ st) sv

Con il suo ingresso, il Milan chiude con il 4-4-2 in modo da tenere più lontano il Napoli. Qualche pallone buono al limite, ma si fa sempre fermare dai centrali partenopei.

Bennacer 7

Come dieci giorni prima a Napoli, si mette addosso a Lobotka, per non farlo ragionare. E’ anche pronto a gettarsi negli spazi, come dimostra la sua stoccata per l’1-0. Solo che così il lavoro è sfiancante ed è il primo ad uscire.

Saelemaekers (22’ st) 6

Il suo compito principale è restare alto per impedire che il Napoli trovi la superiorità. Ci riesce fino agli ultimi concitati minuti di gara.

Leao 5,5

Si accende all’improvviso a metà del primo tempo e con un’accelerazione travolgente fa il vuoto, spedendo però di poco a lato in diagonale. Si fa trovare a destra da Diaz e, da lì, con un pizzico di fortuna trova libero Bennacer. Il bilancio della sua gara, però, resta sotto la sufficienza, perché non ci sono altre fiammate. E anche quando avrebbe lo spazio per fare male, si perde in inutili ghirigori.

Giroud 5

Inizio partita difficile per lui, perché il Mian fatica a risalire il campo e a servirlo o a coinvolgerlo. Accorciando, dà una mano allo sviluppo della manovra, fino ad offrire un bel pallone in mezzo all’area a Tonali. Il sacrificio non è sufficiente per salvare la sua prova.