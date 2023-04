Milan-Napoli, Giroud esce zoppicando: la frase che preoccupa i tifosi

MILANO - Una serata da ricordare per il Milan , che esce dal suo San Siro dopo aver battuto il Napoli (la seconda volta di fila dopo quella in campionato) nell'andata dei quarti di finale di Champions League. I rossoneri giocheranno al Maradona con il vantaggio di un gol da gestire e con le assenze di Anguissa e Kim . C'è però una brutta notizia per la squadra di Pioli , legata alle condizioni di Giroud .

Le condizioni di Giroud

L'attaccante francese, rimasto in campo per tutta la partita, è uscito dolorante a un piede per una botta subita in campo. A destare preoccupazione è la sua frase rivolta ad un tifoso: "Come stai? Così così". C'è ansia, dunque, in vista delle prossime sfide tra cui la fondamentale sfida di ritorno al Maradona per conquistare la semifinale di Champions League.