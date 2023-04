Milan, furia contro Massa per due rigori non dati: Pioli e Florenzi duri

BOLOGNA - Milan furioso dopo il pareggio per 1-1 al Dall'Ara contro il Bologna . I rossoneri, sorpresi in avvio dalla rete di Sansone a cui ha poi risposto Pobega , recriminano per due possibili calci di rigore a favore, giudicati regolari dall' arbitro Massa . Gli episodi in questione sono il fallo di Soumaoro su Rebic e il tocco di braccio di Lucumì , entrambi non puniti dal direttore di gara e senza l'intervento del Var.

Diretta Bologna-Milan: LIVE Pioli pareggia prima del Napoli

Pioli: "Mancano due rigori"

Nel post-partita il tecnico Stefano Pioli è stato durissimo commentando questi due episodi: "Queste cose possono determinare il risultato finale. C'erano due rigori a nostro favore. Onestamente, su Lucumì la dinamica è del fallo di mano, tu lo fischi e poi valuti al VAR. Per me era rigore: poi se il VAR lo corregge va bene. Ma era rigore. Abbiamo sviluppato bene tante situazioni ma c'è mancato il guizzo finale e ci siamo messi in difficoltà da soli con il gol subito all'inizio".

Florenzi: "Rigore netto su Rebic"

Anche Alessandro Florenzi ha rincarato la dose, puntando il dito sul fallo di Soumaoro: "L'approccio non è stato quello che volevamo. Poi dopo i primi due minuti abbiamo affrontato la partita in maniera giusta. Dobbiamo considerare che c'è un rigore netto su Rebic, non so perché non l'hanno fischiato. Il fallo di mano di Lucumi ci può anche stare. Ma il primo rigore è proprio netto da vedere, anche di più rispetto al secondo".