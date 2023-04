Diretta Bologna-Milan: LIVE pareggia Pobega!

Il sabato della 30ª giornata di Serie A si apre con la sfida tra Bologna e Milan . I rossoneri sono reduci da un pareggio con l'Empoli in campionato e dalla vittoria contro il Napoli nell'andata dei quarti di Champions League. Pioli è a caccia di punti importanti per la classifica, prima di tornare a pensare alla squadra di Spalletti con la decisiva sfida di ritorno al Maradona. I rossoblù di Thiago Motta sono reduci da due vittorie di fila e vogliono sorprendere ancora. Segui la sfida in diretta.

16:35

77' - Spinge il Milan

I cambi hanno portato l'effetto sperato, con i rossoneri decisamente più aggressivi e lanciati in avanti: Pobega sfiora la doppietta ma viene murato da Lykogiannis che devia il pallone.

16:32

74 ' - Occasione per il Milan

Messias sfonda in area e trova Rebic che, attaccato da Soumaoro, non riesce a cordinarsi e manca la porta.

16:27

69' - È il momento di Leao e Brahim Diaz

Pioli si affida a due dei suoi giocatori chiave per risolvere una partita complicata: dentro Leao e Brahim Diaz, fuori Origi e De Ketelaere.

16:20

62' - Partita bloccata in questa fase

Entrambe le squadre provano a costruire, senza però rendersi pericolose.

16:15

57' - Primi cambi per Thiago Motta e Pioli

Thiago Motta toglie Sansone e mette in campo Zirkzee. Due cambi, invece, per Pioli: fuori Saelemaekers e Florenzi, dentro Messias e Calabria.

16:13

54' - Prima ammonizione della partita

Primo cartellino giallo da parte dell'arbitro Massa: è per Florenzi che trattiene un avversario per non farlo ripartire,

16:09

50' - Bologna aggressivo

Ripartono forte i rossoblù, che vogliono tornare in vantaggio dopo la rete di Pobega. Alta intensità in questi primi minuti.

16:04

46' - Inizia il secondo tempo

Fischio di Massa: inizia il secondo tempo. Si riparte senza sostituzioni.

16:00

Le squadre stanno rientrando in campo

Tornano i giocatori in campo, manca poco all'inizio del secondo tempo

15:47

45' - Finisce il primo tempo

Si chiude la prima frazione di gioco al Dall'Ara: si torna negli spogliatoi sul risultato di 1-1, con il gol di Sansone dopo 30 secondi di gioco e la risposta di Pobega nel finale.

15:41

40' - GOL MILAN! Pareggia Pobega

A cinque minuti dalla fine del primo tempo arriva finalmente la rete per i rossoneri: flipper al limite dell'area, il pallone finisce a Pobega che prova subito un tiro forte che colpisce il palo e poi finisce in porta. Ritorna la parità.

15:32

32' - Il Milan non riesce a rendersi pericoloso

Rossoneri in avanti ma non riescono a costruire. Il Bologna si difende bene e mantiene il vantaggio.

15:24

23' - Skorupski ferma il Milan

Altra occasione per i rossoneri, stavolta con l'ottima punizione calciata da Florenzi che trova però un'altra grande risposta di Skorupski in tuffo.

15:21

21' - Prima occasione per il Milan

Cross lungo di Florenzi per Rebic che colpisce di testa da buona posizione ma trova la parata di Skorupski.

15:16

16' - Rallentano i ritmi

Il Milan non riesce a costruire e rendersi pericoloso, mentre il Bologna tiene palla e difende il suo vantaggio: calano i ritmi in questa fase della partita.

15:08

8' - Il Milan prova a reagire

Rossoneri in avanti dopo lo shock iniziale, ma la difesa del Bologna regge bene.

15:01

1' - GOL BOLOGNA! Subito Sansone!

Bastano solo 30 secondi al Bologna per sbloccare la partita: Ballo-Toure perde un duello con Posch, pallone in mezzo per Sansone che supera Kalulu e batte Maignan. Milan subito sotto e costretto a rimontare.

15:01

1' - Si comincia!

Fischio d'inizio dell'arbitro Massa: inizia la sfida tra Bologna e Milan.

14:45

Thiago Motta: "Sarà una bella gara"

Queste le parole del tecnico Thiago Motta: "Anche cambiando i giocatori hanno la stessa idea di gioco, sarà una bella gara da vedere. Cambia poco tra Orsolini e Aebischer, cambia poco e affronteremo in Milan nello stesso modo".

14:30

Milan in campo con quattro belgi dal primo minuto

Alexis Saelemaekers, Aster Vranckx, Charles De Ketelaere e Divock Origi: per la prima volta nell’era dei tre punti, una squadra schiera più di due giocatori belgi titolari in un incontro di Serie A.

14:20

Kalulu: "Devo continuare così"

Le parole di Pierre Kalulu sulla sfida contro il Bologna, dove torna a giocare titolare: "Giocare qua è sempre difficile, hanno un gioco veloce. Mi piace giocare questo tipo di partite. Se non prendi gol hai più probabilità di vincere. Ma anche l'aspetto offensivo potrebbe fare la differenza oggi. È sempre un piacere per me che il mister vede il mio lavoro e la mia crescita in modo positivo. Devo continuare così, mi sento bene".

14:10

La rivoluzione di Pioli, De Ketelaere titolare

Nonostante la posizione delicata in campionato e l’impegno difficile contro il Bologna, il tecnico rossonero pensa soprattutto al ritorno con il Napoli e si affida ad un turnover massiccio. Nuova possibilità da titolare per De Ketelaere, dopo 40 giorni dall'ultima. (LEGGI TUTTO)

14:00

Bologna-Milan, le statistiche

Il Bologna non ha ottenuto alcun successo nelle ultime 14 sfide (2N, 12P) di Serie A contro il Milan; i rossoblù hanno una striscia aperta negativa più lunga nella competizione soltanto contro la Juventus (4N, 17P).

Il Milan è imbattuto nelle ultime 16 trasferte (12V, 4N) contro il Bologna in Serie A; nella competizione, i rossoneri vantano una serie aperta più lunga di gare esterne senza sconfitte solo contro la SPAL (19).

Musa Barrow è il giocatore che è stato coinvolto in più gol in questo aprile 2023 (quattro: una rete e tre assist), il gambiano potrebbe potrebbe prendere parte ad almeno un gol in tre partite di fila in Serie A per la prima volta da ottobre 2021 (quattro match in quel caso).

Nei maggiori cinque campionati europei, Rafael Leão è soltanto uno dei cinque giocatori nati dal 1999 in avanti, con più di 20 gol e più di 10 assist nelle ultime due stagioni; gli altri sono Saka, Haaland, Vinícius Júnior e Diaby.

13:55

Bologna-Milan, le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Soumaoro, Kyriakopoulos; Schouten, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Sansone. All.: Thiago Motta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Thiaw, Ballo-Tourè; Vranckx, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Origi. All.: Pioli

Bologna - Renato Dall'Ara