Botta e risposta tra Mou e Pioli. Il rossonero: "Io guardo a casa mia..."

La replica a Mou

"Io guardo in casa mia, non conosco la sua situazione. Sono contento dei miei ragazzi e basta" è stata la risposta di Pioli a chi gli chiedeva un commento sulle parole dello 'Special One'. "Il Milan ha due squadre, noi ne avevamo metà, non sono individioso di Pioli ma è la verità. I romanisti andranno a casa orgogliosi come me anche se triste per il risultato" era stato il commento di Mourinho dopo il match. C'è una cosa però su cui i due allenatori si sono trovati in qualche modo d'accordo, con entrambi che hanno parlato di "due punti persi" più che di un punto guadagnato.