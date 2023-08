Milan ko in amichevole: Pioli battuto dal Trento

Milan ko contro il Trento

Spazio in campo a chi non ha giocato contro il Monza, con Pioli che schiera un undici titolare composto da: Sportiello; Florenzi, Kjaer, Simic, Bartesaghi; Musah, Adli, Pobega; Chukwueze, Colombo, Romero. Opportunità in campo anche per tanti giovani, compreso Camarda. A spuntarla però è stata la formazione di Serie C, grazie alla rete nella ripresa di Sipos.