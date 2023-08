Milan, poker al Novara: bene Chukwueze e Okafor

MILANO - Si chiude con una vittoria la serie di test pre-campionato del Milan di Pioli , che batte 4-2 il Novara in amichevole. Una buona prova per i rossoneri, che continuano a prepararsi per l'esordio in campionato al Dall'Ara contro il Bologna .

Poker Milan, ottimi segnali per Pioli

Il Milan parte dando spazio in attacco a Chukwueze, Okafor e Romero, in attesa di vedere il super tridente titolare in campionato. Inizio aggressivo dei rossoneri, che sbloccano dopo soli 9 minuti di gioco con Chukwueze che si mette in mostra: l'esterno sfrutta la sua velocità, salta il portiere avversario e insacca a porta vuota. Il raddoppio arriva dopo pochi minuti, con un cross di Romero e un tap-in di Chukwueze respinto da Desjardins, che non può nulla sulla ribattuta di Okafor. Al 30' il Novara accorcia le distanze, con un errore di Kjaer che favorisce il tiro di Corti che batte Mirante. Nella ripresa il Milan allunga di nuovo grazie al mancino da fuori area di Calabria (54'). Reazione degli ospiti, con Prinelli che sfrutta un errore di Pobega per segnare da due passi. Nel finale il Milan cala il poker con un bellissimo tiro al volo di Colombo, sul quale il portiere avversario non può nulla. Ottimi segnali per Pioli, soprattutto dall'attacco, a poco più di una settimana dal debutto in Serie A. Qualche dubbio sulla difesa, con due gol concessi da errori individuali.