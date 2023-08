Milan, la soddisfazione di Pioli: "Sta nascendo una bella squadra"

BOLOGNA - Al termine del match vinto a Bologna e deciso dalle reti di Giroud e Pulisic, Stefano Pioli ha manifestato la sua soddisfazione per la risposta della squadra e per la rosa che la società gli ha messo a disposizione. "Ai dirigenti avevo chiesto calciatori con certe caratteristiche, di qualità e sono arrivati: sta nascendo un bel Milan e sono soddisfatto dell'atteggiamento che abbiamo messo in campo questa sera".