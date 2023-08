Bologna-Milan, le pagelle: bene Reijnders, Ndoye è attivo

Motta (all.) 6

Si gioca le carte che ha, ma è evidente che ancora qualcosa manca. Fragile la scelta di Aebischer.

Skorupski 6

Non può nulla sui primi due gol del Milan. Serata complicata anche per lui. Un paio di interventi efficaci.

Posch 5,5

Ci mette grinta e cattiveria. Concede troppo a Reijnders sul primo gol. Un colpo di testa da buona posizione, ma a lato.

Beukema 6

Ancora un po’ spaesato, deve prendere le misure del campionato. Soffre un po’ la fisicità dei milanisti. Molto meglio nella ripresa.

Lucumi 5,5

Dura fermare gli attacchi rossoneri, fatica anche lui nella gestione alcuni palloni.

Lykogiannis 5,5

Subito una conclusione potente che finisce sulla traversa. Sfortunato. Poi troppi, troppi errori.

Corazza (42’ st) sv

Esordio in campionato dopo la notte magica in coppa.

Ferguson 6

Nel primo tempo cerca di rendersi pericoloso, ma non ha mai lo spunto buono. Due conclusioni non velenose.

Urbanski (42’ st) sv

Buona gestione del pallone.

Dominguez 5,5

Capitano, ma non sempre nel vivo del gioco. Fatica a trovare il ritmo giusto, anche se è uno dei più grintosi. Non concentrato.

El Azzouzi (27’ st) 6

Pochi minuti, ma spesi bene. Aiuta la squadra.

Aebischer 5,5

Non sempre nel posto giusto al momento giusto. Nel secondo tempo ha una buona palla-gol, non la sfrutta.

Ndoye 6,5

Volenteroso, si guadagna qualche occasione. Alza il ritmo nel secondo tempo, per lui un palo esterno.

Zirkzee 5,5

Pochi palloni toccati, e molti li sbaglia. Il secondo tempo è migliore, più reattivo e pericoloso.

Van Hooijdonk (42’ st) sv

Nessun pallone giocabile, la gara è già decisa.

Moro 5

Comincia come esterno sinistro, poi viene arretrato a centrocampo, lì dove il Bologna soffre di più. Non una grande prestazione.

Orsolini (1’ st) 6

Subito reattivo e dinamico, giocatore importante per il gruppo.

MILAN

Pioli (all.) 7

Formazione disegnata per andare a fare gol. Nel secondo tempo la sua squadra soffre di più, ma senza subire.

Maignan 6

Sicuro nelle uscite, palloni alti quasi sempre tutti suoi. Abile anche nei guizzi quando il Bologna aumenta il ritmo.

Calabria 6

Non si limita a chiudere gli spazi molto bene, ma quando può cerca anche la spinta offensiva.

Kalulu (29’ st) 6

Entra per dare una spinta.

Tomori 6

Mai in difficoltà, gestisce la situazione senza molti problemi. Orsolini, nel secondo tempo, è un cliente molto più scomodo.

Thiaw 6,5

Anche per lui una partita in totale controllo. Poche le opportunità per il Bologna.

Kjaer (43’ st) sv

Pochi minuti anche per lui, niente da segnalare.

Hernandez 6,5

Controlla Ndoye senza particolari apprensioni (aiutato anche da Giroud, che rientra), solita spinta e qualità.

Loftus Cheek 6

Tanta legna, grinta, voglia di vincere. Prestazione di sostanza, anche se non sempre è nel cuore dell’azione.

Pobega (28’ st) 6

Cerca di dare il suo contributo in una partita già indirizzata.

Krunic 6

Situazione in controllo, non sbaglia palloni, è preciso.

Reijnders 7

Un assist per il primo gol dei suoi. Poi una valanga di cose (anche piccole) e quasi tutte buone.

Pulisic 7,5

Lanci al millimetro. E poi un gol superlativo che vale un primo tempo perfetto. Il migliore in campo.

Chukwueze (28’ st) 6

Nessuno spunto da segnalare.

Giroud 7

E’ bravo a esserci sul primo gol, velenoso a colpire e mettere dentro il vantaggio. Tocchi di prima preziosi, bello quello rapido con Pulisic che vale il bis rossonero.

Okafor (28’ st) 6

Si mette in luce provando a colpire come sa.

Leao 6,5

Quando protegge il pallone e parte nell’uno contro uno è devastante. Nel secondo tempo si accende a sprazzi. Un palo.