Allarme caos a San Siro: cosa succederà per Milan-Verona

Non sarà un sabato tranquillo quello che si prepara a vivere la città di Milano il prossimo 23 settembre. La zona ad alto rischio caos e disagi per la viabilità è quella di San Siro, che non vedrà soltato lo stadio Meazza gremito di tifosi del Milan per il match contro l'Hellas Verona. Ai 75mila attesi per la quinta giornata di Serie A si aggiungeranno anche i fan del rapper Marracash.