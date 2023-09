Milan, per Giroud il derby si complica: Pioli prepara il debutto di Jovic

Sperando non si abbattano altri inconvenienti sulla difesa milanista, solo il centrocampo anti-Inter è carico di certezze . Si tratta anche dell’unico reparto in cui tutti i titolari sono già a Milanello: Loftus-Cheek - che in nazionale non è proprio andato - più Krunic e Reijnders . A tre giorni dal derby, dopo un fine-settimana da preoccupazioni assortite, Stefano Pioli potrebbe però trovarsi con il solo Kalulu realmente indisponibile oltre allo squalificato Tomori. Ieri il tecnico nel centro sportivo rossonero ha riabbracciato Tonali - presente nel ritiro dell’Italia e avversario del Milan in Champions League tra sei giorni - e oggi ritroverà Leao mentre gli ultimi a tornare saranno Pulisic e Musah domani. Focus su Giroud, inevitabilmente, da qui al derby .

Milan, Giroud carica ma c'è Jovic pronto

Ieri l'attaccante, per la prima volta dopo quindici mesi, non ha potuto rispondere a una chiamata della propria nazionale: era a Milanello, ieri, il francese che ha salutato Deschamps prima dell’amichevole contro la Germania. Allenamento personalizzato, come da programma. La distorsione alla caviglia, arrivata nove giorni prima del derby, durante la sfida con l’Irlanda, è qualcosa di risolvibile. Giroud da oggi proverà a caricare: ha giocato otto derby consecutivi da titolare, e non vuole abbandonare proprio adesso un Milan che nella stracittadina ultimamente ha fatto molta fatica. La situazione del capocannoniere milanista rimane da monitorare. L’alternativa sarebbe Jovic, a ogni modo: il serbo - che domani nel primo pomeriggio verrà presentato ufficialmente, dopo il suo arrivo in chiusura di mercato - in questi giorni sta svolgendo i suoi primi allenamenti con il Milan. E all’Inter ha già segnato due volte: storia di un’eliminazione nerazzurra in Europa League - marzo 2019 con l’Eintracht Francoforte e proprio alla vigilia di un derby, ironia della sorte - oltre all’inutile gol dello scorso campionato a Firenze.

Milan, Hernandez recuperato per il derby

Theo Hernandez, invece, ieri sera ha giocato dall’inizio l’amichevole della Francia in Germania. Per il terzino del Milan, allora, è stato davvero soltanto un falso allarme. Tutto rientrato in poche ore. Il fastidio al polpaccio è definitivamente da parte. Al termine della partita Theo si è imbarcato assieme a Mike Maignan - a sua volta titolare nella partita di Dortmund - su un volo privato per l’Italia.