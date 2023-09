Diluvio prima di Milan-Verona, le magliette stese ad asciugare in panchina

La pioggia e la grandine non perdonano e dominano San Siro. Il diluvio che ha posticipato di 25 minuti il match tra Milan ed Hellas Verona, non ha risparmiato nessuno, nemmeno le maglie dei giocatori. La grande quantità d'acqua piovuta dal cielo un'ora prima del calcio d’inizio a Milano, con Maresca che insieme a Leao e Faraoni è sceso in campo per verificare che il pallone rimbalzasse, ha reso pesante il terreno di gioco e anche le maglie dei gialloblù.