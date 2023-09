Milan-Verona, diluvio a San Siro: la palla rimbalza male, cosa sta succedendo

MILANO - Milan-Verona , anticipo del sabato della quinta giornata di campionato, si giocherà con qualche minuto di ritardo. Il maltempo che si è abbattuto sul capoluogo lombardo non ha risparmiato lo stadio Meazza di San Siro, colpito da una violenta grandinata. Enormi disagi per il pubblico, che ha faticato a raggiungere lo stadio e per gli stessi calciatori.

Milan-Verona, le condizioni del campo

Dal riscaldamento delle squadre in campo è apparsa evidente la difficoltà nel far rimbalzare il pallone. Alle ore 15.00, orario in cui era previsto l'inizio del match, l'arbitro Maresca è sceso in campo con i capitani delle due squadre: Leao e Faraoni. Ha fatto rimbalzare il pallone in diversi punti del campo e, dopo aver appurato che la sfera rimbalzasse, è tornato negli spogliatoi. La gara si giocherà regolarmente, ma il calcio d'inizio è ritardato alle 15.25.