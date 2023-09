Musah punge l'Inter dopo la sconfitta con il Sassuolo: il commento social

MILANO - La clamorosa vittoria del Sassuolo a San Siro contro l'Inter ha mandato in estasi i giocatori di Dionisi, in particolare Samu Castillejo. Arrivato in estate dopo un'esperienza tutt'altro che positiva al Valencia, l'esterno offensivo spagnolo, con un passato al Milan, ha esternato sul proprio profilo Instagram tutta la gioia per un successo importante e dal sapore di derby.