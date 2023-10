Milan, allenamento con i cori del Borussia Dortmund: la scelta di Pioli è clamorosa

MILANO - Il Muro Giallo (o in tedesco Die Gelbe Wand) è sempre il Muro Giallo: la curva dei tifosi del Borussia Dortmund è da sempre un vero e proprio dodicesimo uomo per il club tedesco e, in vista della trasferta di domani al Signal Iduna Park, l'allenatore del Milan Stefano Pioli non ha trascurato nessun dettaglio, compreso un modo per arginare l'impatto sulla squadra del calore della tifoseria avversaria.