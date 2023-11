Milan-Udinese, il video virale che fa discutere i tifosi

MILANO - Il Milan è uscito tra i fischi da San Siro dopo la sconfitta inaspettata contro l'Udinese per 1-0. Secondo ko interno consecutivo dopo quello con la Juve, non accadeva dal 2019 con Giampaolo in panchina. Il momento per Pioli e i suoi è nero. A peggiorare il clima intorno alla squadra è un video virale sul web che sta facendo infuriare i tifosi rossoneri.