Papin: "Milan, col Psg serve un altro atteggiamento" E su Leao...

Papin: "Senza il vero Leao si fa dura. Giovani? In Francia giocano"

Per il Milan "senza il vero Leao, si fa difficile, non è più il giocatore dell'anno scorso. Comunque il Milan ha giocatori in grado di battere il Psg. Domani sarà una battaglia, loro sono tornati il Psg dell'anno scorso, organizzati bene. Ma in Coppa Campioni hanno preso 4 gol dal Newcastle: se il Milan gioca con aggressività, può fare risultato". In Italia non si rischia sui giovani? "Non penso che sia un problema, avete giocatori che sono capaci. Ma noi in Francia abbiamo questa filosofia, quando i ragazzi sono pronti, li schieriamo subito in campionato", ha spiegato l'ex attaccante. "Guardate Zaire-Emery: è incredibile, mostra sempre qualcosa di nuovo partita dopo partita, sembrava un ragazzo arrivato da un altro mondo. Giocare al fianco di grandi giocatori gli ha dato una forza incredibile".