Milan, lesione per Leao: i tempi di recupero dall'infortunio

MILANO - Da dimenticare, per il Milan , la partita contro il Lecce . E non solo per la rimonta dei giallorossi che hanno trovato il pari dopo che i rossoneri si erano portati sul doppio vantaggio. Pioli oggi ha appreso di aver perso per infortunio Rafa Leao . Il portoghese infatti si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una "lesione di primo grado del bicipite femorale destro".

Leao, quali sono i tempi di recupero?

L'infortunio di Leao comporta dei tempi di recupero che si aggirano tra le 3 e le 4 settimane: motivo per cui il portoghese non solo salterà la convocazione con la propria nazionale ma con ogni probabilità anche l'impegno cruciale di Champions League contro il Borussia Dortmund. Non una buona notizia per Pioli che con il successo sul Psg (dove proprio Leao è stato tra le stelle più brillanti) era tornato pienamente in corsa per la qualificazione. Anche Calabria si è sotoposto ad accertamenti: escluse lesioni per lui, si tratta di un edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro.