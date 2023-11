Inchiesta scommesse, Florenzi ascoltato dalla Procura Figc

MILANO - Questo pomeriggio Alessandro Florenzi è stato ascoltato dalla Procura Federale in merito all'inchiesta scommesse. Il terzino del Milan, nella prima udienza in Procura a Torino circa tre settimane fa, aveva ammesso di aver scommesso su piattaforme illegali, ma giocando a blackjack e poker, mai puntando sul calcio. E la Procura Figc, attraverso il suo capo Giuseppe Chinè, ha voluto ascoltare Florenzi per capire meglio alcuni dettagli e, da quanto trapela, la deposizione del milanista è stata ritenuta convincente tanto che il suo caso si potrebbe chiudere a breve.