Il figlio di Fedez in campo con Theo Hernandez, social scatenati: "Raccomandato"

Fedez, bufera sui social: "Leone? Raccomandato"

Sui social, sono stati tantissimi gli utenti a non aver gradito la presenza di Leone nel pre-partita di San Siro, agevolata secondo alcuni dalla fama del padre. "Tutti i bambini sognano di entrare in campo con i propri beniamini ma evidentemente è un privilegio riservato solo a gente come voi", attacca un utente, seguito a ruota da un altro che sottolinea: "Il figlio di Fedez... la dice lunga sull'opportunità di presenziare in campo". C'è chi, invece, si è scagliato direttamente contro il rapper: "A tutti i genitori degli altri bambini è vietato stare con i figli durante la vestizione e sono obbligati ad aspettarli al primo verde, poi c’è Fedez che può fargli i video! Più che corretto". E non sono mancate neppure accuse più dirette allo stesso Leone, definito come "raccomandato".

"Smettetela di esporre Leone..."

I follower di Fedez sono rimasti però colpiti dall'atteggiamento del piccolo Leone, apparso secondo molti tutt'altro che felice: "La cosa triste, più che la faccia di questo povero bimbo buttato alla mercé di chiunque, è che non ha scelta", si legge su Instagram sotto il post di Fedez. Un argomento che, in pochi minuti, si è letteralmente infiammato: "Smettetela di esporlo così, era spaesato". Ma non è tutto: "Il sentimento di imbarazzo e di tensione di questo bambino costretto a fare cose troppo più grandi di lui, che non lo rassicurano". Altri follower sottolineano invece la "troppa esposizione" del bimbo. Un tema che alimenta tensioni e polemiche.