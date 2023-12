Leao salta Atalanta-Milan: la scelta di Pioli

Pioli ha deciso. Rafael Leao non parte alla volta di Bergamo con il resto della squadra. L’attaccante portoghese, dunque, non è tra i convocati per la partita di domani pomeriggio contro l’Atalanta. Una scelta preventiva, dettata più dal fatto che l'esterno offensivo aveva fatto solo degli allenamenti parziali in gruppo e soprattutto per averlo al 100% per la sfida decisiva di mercoledì in Champions in casa del Newcastle. Al Gewiss Stadium, Pioli schiererà probabilmente un tridente composto da Samuel Chukwueze, Olivier Giroud e Christian Pulisic.