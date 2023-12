Infortunio Tomori, brutte notizie per il Milan: rischia almeno un mese di stop

MILANO - Brutte notizie per Stefano Pioli e il suo Milan dagli accertamenti a cui si è sottoposto Fikayo Tomori , uscito per infortunio nel match della 17ª giornata di Serie A pareggiato 2-2 all'Arechi contro la Salernitana .

Tomori ko, difesa decimata per il Milan

Gli esami strumentali, come comunicato dal club rossonero in una nota, hanno infatti evidenziato una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro. Si prospetta dunque un lungo stop per il difensore inglese, che rischia di dover star fuori almeno un mese. Una tegola per Pioli, che nel reparto arretrato è già alle prese con le assenze dei lungodegenti Thiaw e Kalulu.