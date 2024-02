Frosinone-Milan, le pagelle dei rossoneri: Bennacer prezioso

Pioli (all.) 6

Fatica più del dovuto e però azzecca i cambi, allunga la striscia positiva e si piazza ancor più a ridosso delle prime due. Supera così le voci sul suo futuro lontano da Milanello.

Maignan 5

Di burro sul gol di Mazzitelli. Errore non da lui che per sua fortuna non risulta decisivo.

Calabria 6,5

Sempre pronto a garantire i giusti tempi e le giuaste distanze. Onora la fascia una volta di più

Florenzi (40’ st) sv

Kjaer 6

Tiene a bada Kaio Jorge e quando c’è bisogno va con l’esperienza. I compagni si fidano e lui non sbaglia.

Gabbia 6,5

Farlo tornare è stato un bel colpo. Sostanza, sacrificio e il gol che non t’aspetti, il primo in A, che vale tantissimo. Se lo merita.