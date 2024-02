Il Milan accelera per lo stadio: acquistato il terreno di San Donato per 40 milioni

Il destino del Milan è sempre più lontano da San Siro e in giornata è stato fatto un passo avanti importante verso il nuovo stadio dei rossoneri. Infatti il Milan ha notificato l'acquisto per 40 milioni di euro il terreno di San Donato dove verrà costruito il nuovo impianto.

Milan, 40 milioni per il terreno del nuovo stadio

Il terreno è grande circa 256mila metri quadri per il quale SportLifeCity, società acquisita dal Milan in estate, aveva già un accordo preliminare. Dell'acquisto ne ha parlato il sindaco di San Donato Francesco Squeri in conferenza stampa: "L’impianto avrà 70 mila posti, due livelli di parcheggi per 3.500 posti, un albergo, ristorazione, uffici, uno store del Milan, un museo, una grande piazza e un auditorium".