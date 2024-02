Pioli attacca l'algoritmo: cosa aveva previsto su Roma e Milan in Europa League

Stefano Pioli si gode una grande vittoria del suo Milan, lanciato verso gli ottavi di Europa League dopo il 3-0 al Rennes nell'andata degli spareggi. Il tecnico rossonero ha esaltato i suoi giocatori nel post-partita: "La partita non era facile, ci siamo presi il vantaggio che volevamo ma non è ancora finita. Siamo in un buon momento ma non bisogna rilassarsi. Loftus-Cheek? Adesso finalmente sta bene. È un giocatore di qualità con una fisicità davvero determinante quando riempie l'area. Ho allenato Milinkovic-Savic alla Lazio, e lui me lo ricorda molto per qualità, presenza fisica, inserimento. Leao? Parliamo di un giocatore che cercherà sempre il divertimento e l'estetica. Di questo sono felice. Deve continuare a provare le sue giocate".