Milan-Rennes 3-0: Loftus-Cheek doppietta, in gol anche Leao

MILANO - Vince e convince il Milan di Stefano Pioli. Vittoria larga, 3-0, contro il Rennes. Il passaggio agli ottavi di Europa League è in discesa. Doppietta di Loftus-Cheek e tris di Leao (che in apertura colpisce pure una traversa). Pochi rischi per Maignan nonostante una buona prestazione da parte dei francesi. Ora il ritorno in calendario il prossimo 22 febbraio (18:45). I sorteggi per gli ottavi di finale sono in programma il giorno dopo.