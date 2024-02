Costacurta attacca Gabbia, lite in diretta tv dopo Monza-Milan: "Non puoi dire..."

MILANO - Non è un momento semplice per il Milan , che ieri ha incassato quattro gol dal Monza nel match serale della Serie A. Il nervosismo è generale. Ieri, infatti, anche nel post partita non sono mancati degli attimi di tensione. Per di più in diretta tv. Costacurta, opinionista di Sky, e Gabbia hanno dato vita a una lite sul piccolo schermo . Tutto nasce dalla sottolineatura degli errori commessi da Thiaw da parte dell'ex difensore .

Costacurta e Gabbia a confronto in tv

"Ogni volta che si subisce gol è una responsabilità di squadra. Sminuire un giocatore non è corretto né giusto - le parole di Gabbia, a difesa di Thiaw -. Sicuramente gli errori individuali nel calcio ci sono e condizionano poi quella che può essere la partita e il risultato. In un’occasione ha sbagliato un giocatore è vero, ma il calcio è un gioco di squadra e potevamo lavorare meglio di squadra". Costacurta quindi si è arrabbiato e ha risposto: "Non sono corretto perché dico che uno ha sbagliato (Thiaw, ndr)? Non sarai corretto tu perché è un tuo compagno di squadra. Non devi dire che io non sono corretto, io sono un analista, non devo difendere i compagni come te". La discussione poi è andata avanti, con Bergomi che ha provato ad abbassare i toni dello scambio di vedute.