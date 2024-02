Milan, Pioli contro Orsato: "Rigore Atalanta? Troppo poco perché..."

Stefano Pioli ha commentato il pareggio interno con l'Atalanta: il suo Milan, infatti, non è andato oltre l'1-1 al Meazza. Per i rossoneri in gol Leao (3') mentre per i bergamaschi a segno Koopmeiners (42') su calcio di rigore assegnato per un contatto tra Giroud e Holm in area di rigore.

Pioli: "Atalanta? Non va bene un cosa..."

Di questo e molto altro ha parlato l'allenatore rossonero ai microfoni di DAZN: "Rigore concesso? Troppo poco per due cose: Holm si mette la mani in faccia e non è lì che è stato colpito. Già quello non va bene. In più è troppo poco per il metro di arbitraggio di Daniele Orsato in assoluto. Giroud non fa niente e se non si fosse buttato così con le mani in testa non sarebbero andati nemmeno al Var. Se c'era una squadra che meritava di vincere eravamo noi, è stata la miglior partita del mio Milan contro l'Atalanta. Purtroppo stiamo prendendo rigori da tutte le parti: qualche ingenuità da parte nostra ma anche qualcosa di esagerato nelle valutazioni arbitrali. Leao? Probabilmente ha fatto la miglior prestazione della stagione per continuità: nasce tutta da lui e dalla sua convinzione, dovrà essere sempre questo tipo di giocatore perché ha i mezzi".