Milan-Atalanta diretta: segui il match di oggi LIVE

20:10

Atalanta in stato di grazia

Dall’inizio della 20ª giornata, nessuna squadra ha conquistato più punti (15), segnato lo stesso numero di gol (17) e incassato meno reti (due) dell’Atalanta in Serie A; in particolare, in queste ultime cinque partite, la Dea ha segnato tante reti quante quelle realizzate nelle 11 gare precedenti in campionato.

19:56

La curiosità

Il Milan ha perso la gara di andata contro l’Atalanta (3-2) e non perde entrambe le sfide stagionali contro la Dea in Serie A dal 2007/08, quando sulle due panchine c’erano rispettivamente Ancelotti e Delneri.

19:41

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere.

19:30

Dove vederla

La gara tra Milan e Atalanta è in programma a Milano con calcio d'inizio alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sarà visibile in streaming sulle app di Dazn.

Milano - Stadio Meazza