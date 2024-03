Milan, Ibrahimovic, Pioli, San Siro e altro. Esclusivo: le parole integrali di Cardinale a Londra

L'eco dell'intervento di Gerry Cardinale al summit promosso dal Financial Times sullo stato del calcio continua a rimbombare in Casa Milan e non solo. Il patron rossonero ha manifestato l' insoddisfazione per l'andamento della squadra in questa stagione preannunciando molti cambiamenti e ha investito Zlatan Ibrahimovic del ruolo di "mio delegato a Milano giorno per giorno. Ha l'autorità di essere la mia voce con i giocatori, con lo staff, con tutti a Casa Milan". Parola per parola, ecco il resoconto integrale di ciò che ha detto Cardinale (e ciò che ha detto anche Ibrahimovic ).

Jacobelli: “Gerry, sono passati 18 mesi da quando avete acquistato il Milan. I primi 9 mesi sono stati più passivi, di studio. Dopo avete iniziato a prendere decisioni più attive, tra cui l'ingresso di Zlatan come socio operativo di RedBird e come consulente del Milan. Ha preso alcune decisioni difficili, una delle quali è stata la decisione di lasciare andare via la leggenda del Milan Palo Maldini. Avete venduto Tonali, che in realtà è stato un grande affare sotto molti punti di vista, perché avete raccolto molti soldi per il club, che vi hanno permesso di acquistare molti giocatori. Può darci un'idea di quale sia la visione ora che ha studiato il club e preso alcune decisioni importanti e di cosa sia importante per lei per il futuro del club?”.

Gerry Cardinale: “Sono stati 18 mesi lunghi. E ha ragione. Mi sono detto chese avessi voluto farlo, non sarei entrato nel sistema europeo come proprietario di controllo di una grande squadra e non sarei entrato a gamba tesa come un tipico americano. Così mi sono imposto di prendermi un anno per studiare, osservare e capire meglio. Ovviamente, nei miei 30 anni di carriera ho avuto il privilegio di frequentare le migliori proprietà sportive, per lo più americane. Ma negli ultimi cinque anni ho avuto il privilegio di essere socio al Liverpool e di diventare proprietario del Tolosa FC. È stata una curva di apprendimento. Per il Milan sapevo che sarebbe stata una curva di apprendimento più lunga. Negli ultimi 18 mesi abbiamo iniziato a mettere a punto i tasselli per realizzare la nostra tesi di investimento. È una tesi di investimento sul Milan stesso. È una tesi di investimento sulla Serie A. E quello che vorrei dire sull'intera tesi è che dobbiamo essere un fattore di cambiamento. Quello che sta succedendo in Italia e, francamente, quello che sta succedendo un po' in tutto il continente europeo è un po' la definizione di follia di Einstein. Tutti vogliono un risultato diverso, tutti vogliono vincere e non sono disposti a fare qualcosa di diverso. Il mondo è cambiato. Il Milan è al suo posto per il maggior numero di Champions League nella storia, dopo il Real Madrid, grazie a Silvio Berlusconi. Il modo in cui lui ha realizzato questo non si può più fare. E lo dico con umiltà, avendo fatto l'apprendistato e iniziato la mia carriera nello sport con George Steinbrenner. George Steinbrenner per il baseball è quello che Silvio Berlusconi è stato per il calcio europeo e la Serie A. E non si può più vincere in questo modo. Dobbiamo quindi trovare modi più intelligenti per vincere. Da un punto di vista puramente di investimento, il punto è vincere in modo costante. Si tratta di gettare le basi per professionalizzare il modo in cui queste società di intrattenimento per eventi dal vivo sono gestite. Le persone vengono coinvolte in queste cose e ciò che accade è che tutta la razionalità va fuori dalla finestra. E poiché siamo umani, tutti vogliamo vincere. Nessuno vuole vincere più di me. Sono molto legato alla tifoseria italiana, ma ho un lavoro da fare. Il mio compito è vincere in maniera costante. È questo che vogliono davvero. E tra l'altro, il valore di queste cose aumenta solo se l'elemento competitivo è ancora presente. Quindi, se vincessimo ogni anno lo scudetto e la Champions League, il valore di queste cose diminuirebbe. Il punto centrale dello sport è l'imprevedibilità dell'elemento umano. Quindi, sentite, questo è un discorso più ampio, ma quello che sta succedendo oggi nello sport in generale è un po' preoccupante”.

Jacobelli: “Voglio approfondire questo aspetto tra un minuto. Ma una delle cose che abbiamo qui mi sembra interessante: di solito molti giocatori diventano manager, direttori sportivi. Di solito non entrano, almeno in Europa, in una società di private equity. Non entrano in una società di private equity per poi consigliare il proprietario di un club sportivo. Vorrei sapere prima di tutto da lei perché ha deciso di portare Zlatan e cosa voleva ottenere. E poi vorrei sapere perché Zlatan ha accettato di unirsi a voi”.

Cardinale: “Senta, anche in questo caso, il vantaggio di essermi preso un anno di tempo per osservare e studiare è che ho potuto conoscere Zlatan. Mi ha sempre incuriosito la parte del giocatore nella catena del valore. Ho sempre detto che lo sport è una catena di valore molto semplice. Si tratta di giocatori, squadre e campionati. Quello che mi stupisce è che tutti i soldi finora sono andati in questa parte dell'equazione. Non hanno mai toccato questa parte dell'equazione. Così abbiamo creato un'azienda chiamata "One Team", che ha ‘aziendalizzato’ l'economia collettiva dei giocatori della NFL e della Major League Baseball. Questo mi ha aperto gli occhi. Non si può avere un gioco senza i giocatori. I giocatori sono una parte importante dell'ecosistema e sono stati un po' dimenticati. Quindi, quando si arriva a questa situazione, e ho incontrato Zlatan, ero molto incuriosito da lui perché la mia tesi era che questo sport, il calcio europeo, è il più grande sport di squadra del mondo. Se potessi portare questo elemento di squadra nel nostro modo di gestire il club, alcune parti dovrebbero essere superiori all'insieme. Se si prendono tutti, io sono bravo solo quanto le persone che mi circondano. La cosa assurda è che le persone che acquistano le squadre sportive si avvalgono di consulenti e consiglieri, di società di ricerca e di tutte quelle cose che persone come me conoscono bene negli altri settori della nostra attività in cui investiamo. Ma chi può conoscere il calcio europeo e chi può conoscere il Milan meglio di questo ragazzo? E il vantaggio aggiuntivo è che si tratta del più grande ‘team player’ che abbia mai incontrato. E non parlo del campo, parlo del suo modo di essere, di quello che ha portato in questa squadra, della sua umiltà, della sua intelligenza... Alla RedBird abbiamo un track record di collaborazioni con persone come Zlatan. Nel mondo di Hollywood, nello sport, ho collaborato con Dwayne Johnson. Ho collaborato con Ben Affleck e Matt Damon. Ho collaborato con Lebron James e vedo in Zlatan la stessa cosa. Questi ragazzi hanno il cervello sinistro e il cervello destro. Sono creativi e sono bravissimi in quello che fanno o hanno fatto sul campo, nei film, ecc. Ma poi hanno la capacità di fare il salto nel mio mondo. E se riuscirete a trovarli e a disegnare un diagramma di Venn, questo diagramma di Venn dovrebbe essere assolutamente potente. Alcune parti di questo diagramma devono essere trasformative per quello che faremo al Milan”.

Jacobelli: “Approfondirò il tema del diagramma di Venn, ma voglio sentire Zlatan. Cosa ti ha spinto ad unirti a noi? Gerry ha promesso di trasformarti in un miliardario?”.

Zlatan Ibrahimovic: “Chi dice che non lo sono? No. Prima di tutto, ho interrotto la mia carriera tre mesi prima di incontrare Gerry, ho avuto modo di conoscerlo ed ero abbastanza aperto sul mio modo di vivere e sul modo in cui voglio fare le mie cose. E dopo 20 anni, mi sono sentito libero nella mia vita, perché come giocatore di calcio professionista segui un certo programma e la libertà è minore. Alla fine, quando mi sono sentito libero, è arrivato Gerry e mi ha fatto un'offerta che non potevo rifiutare. Con Gerry ho ripreso a lavorare, mi ha dato delle opportunità che mi hanno aperto le porte a diversi tipi di aree, a diversi tipi di mondi. Non è il mio mondo normale, perché vengo dal mondo del calcio e questo mi fa investire in aree diverse. E il fatto di avere questa opportunità mi emoziona molto. Ho grandi ambizioni e non potevo dire di no perché credo che se tutti ricordano il giorno in cui ho smesso, ho detto: "Voglio ricominciare e voglio partire da zero con qualcosa di nuovo". E questa opportunità è arrivata e per iniziare con qualcosa, si parte da zero. E ho molto da imparare. Ho molto da crescere, ma allo stesso tempo credo di avere molto da dare. Quindi sono molto emozionato. Penso che quando lavori con i migliori, diventi il migliore. Quindi faccio un passo alla volta. Ora il mio obiettivo principale è il Milan. E come ha detto Gerry, conosco bene il Milan. Ma per il successo non ci sono segreti. Il duro lavoro ripaga, e credo che al Milan abbiamo un grande gruppo, e cerchiamo di portare tutte le ambizioni di Gerry e di renderle vive e di ottenere quel mix di visione di Gerry con il mix di visione all'italiana. Ma sono d'accordo con Gerry. Penso che l'Italia non sia bloccata nel fango, ma credo che debba accadere qualcosa di nuovo”.

Jacobelli: “E che cosa pensa debba accadere?”.

Cardinale: “Beh, guardi, voglio dire, il modo in cui i club di calcio europee sono gestiti è che tutti vogliono il tizio che è il presidente. Chi è il presidente? Lasci che le dica una cosa. Queste cose richiedono un approccio multidisciplinare. Quindi c'è l'ufficio del proprietario principale. In sostanza, Zlatan mi permette di essere basato negli Stati Uniti e di essere comunque presente sul territorio, in termini di presenza e di delega a Milano. Lo abbiamo assunto appositamente per RedBird. È un partner operativo di RedBird per quello che può fare al di fuori del calcio europeo. Nel calcio europeo. Ma soprattutto è il mio delegato a Milano giorno per giorno”.

Jacobelli: “Quando parla di delega, cosa intende?”.

Cardinale: “Ci sentiamo più volte al giorno. E ha l'autorità di essere la mia voce con i giocatori, con lo staff, con tutti a Casa Milan. Questo è molto importante. E ciò che è davvero importante è che ha una grande credibilità. Se prendessi un ragazzo di New York e lo mettessi a Milano, avrebbe molta meno credibilità di Zlatan. Non perché Zlatan sia uno dei più grandi giocatori di sempre, ma il modo in cui si comporta, il modo in cui riesce a parlare ai giocatori con la voce della proprietà, è incredibilmente unico. E io voglio questo. Non voglio entrare nello spogliatoio e fare così. Voglio che sia Zlatan a farlo”.

Jacobelli: “Di solito le persone comprano i club per poter fare delle foto. Ricordo che all'inizio alcuni giornalisti di talento si lamentavano: perché Gerry non viene allo stadio? Perché io gestisco un business più grande e questa è una parte importante del mio portfolio. Ma non è l'unica…”.

Cardinale: “Non è per questo. Sono disciplinato e ho un lavoro da fare. Il lavoro dei tifosi, che sono i miei partner in tutto questo. Sono loro a portare la carica emotiva e a fare quello che fanno in quello stadio ogni partita. È fantastico. È questo che lo rende così prezioso. Il mio lavoro consiste nel fornire una proposta di valore per loro, e non sarò in grado di fornire e massimizzare tale proposta di valore se sono tutto emotivamente coinvolto e vado nello spogliatoio a fare tutto questo genere di cose. Quindi è difficile da fare. Bisogna essere disciplinati. Voglio vincere più di chiunque altro, ma serve la mia capacità di rimanere lucido e di lavorare con uno come Zlatan, chiedendogli di essere il mio delegato quando non ci sono. E poi quando ci sono, insieme siamo una combinazione molto potente. E poi, l'altra cosa che amo di Zlatan, e l'ho visto con i New York Yankees, è che nelle squadre del campionato c'era sempre qualcuno come Zlatan, qualcuno che si presenta con un senso di urgenza per vincere. Un conto è che io, in qualità di proprietario principale, cerchi di trasmettere quel senso di urgenza, ma non è altrettanto legittimato come qualcuno che l'ha fatto davvero, che è un vincente e che ha quella persona nello spogliatoio con i giocatori che sviluppano quel senso lì”.

Jacobelli: “Zlatan, dal suo punto di vista, com'è il suo rapporto con i giocatori, per esempio, con la dirigenza, lo staff e il front office? Come sta cambiando?”.

Ibrahimovic: “È molto facile: fanno quello che dico io o loro non ci sono più (ride, ndr). Quindi, o di qua o di là. No, sto scherzando. Penso che la situazione sia complicata perché, da ex giocatore, giocavo con questi ragazzi, quindi erano miei compagni di squadra otto mesi fa. C'è un grande rispetto tra di noi. E ovviamente, nella situazione in cui mi trovo ora, nel ruolo che ricopro, devi prendere certe decisioni e, senza essere troppo amichevole, devi pensare sotto un altro aspetto, dall'alto, e pensare al club, alla squadra, al futuro. E devi decidere in modo diverso, ma avere un buon rapporto con loro. Stanno facendo bene. È una squadra giovane, è una bella squadra, e hanno molta fame, molta voglia di vincere. La situazione li ha stimolati e la squadra sta crescendo con la dirigenza intorno. Abbiamo grandi manager intorno a noi, la squadra che Gerry ha creato e che porta il meglio in ogni ruolo. Lavoriamo da lì. Facciamo tutto insieme e con menti diverse, opinioni diverse, come dovrebbe essere. Perché se si fa in un unico modo, non significa che sia il modo giusto”.

Jacobelli: “Ci sono state occasioni in cui vi siete trovati in disaccordo. E se è successo, come l'avete affrontato?”.

Cardinale: “No, non ancora, no. La cosa più importante che cerco quando porto a bordo di RedBird qualcuno di una certa levatura è un allineamento di valori, un allineamento di cultura e un allineamento di obiettivi. E per me era molto chiaro. Quindi, se finora non ci sono stati disaccordi, sto imparando da lui. Spero che lui possa imparare qualcosa da me. E finora è stato fantastico. E non credo che sia solo perché è una fase di luna di miele. Penso solo che sia perché l'abbiamo preparata. Abbiamo stabilito fin dall'inizio che siamo abbastanza in linea l'uno con l'altro in termini di obiettivi e di modo di vedere le cose”.

Jacobelli: "Parliamo un po' della Serie A. Zlatan lei ha giocato in Serie A per molti anni. Si ricorda degli anni in cui la Serie A era probabilmente il miglior campionato del mondo. La verità è che non lo è più. Quali sono le riforme? Cosa si può fare per migliorare la Serie A?".

Ibrahimovic: "Penso che la ragione per cui c'è un grande divario tra la Serie A e gli altri campionati sia tutta una questione di budget, di economia. L'Italia sta faticando, e ha bisogno di qualcosa di più, qualcosa di nuovo. E credo che Gerry, con il nuovo stadio, darà ai tifosi ciò che meritano, perché si passa su un altro livello e la gestione è diversa, quindi si possono attrarre giocatori migliori, economie migliori, e questo diventa un effetto domino. Ed è per questo che, con tutto il rispetto per la Serie A, penso che sia un indietro di un paio d'anni rispetto alla Premier League, che è più avanti quando si tratta di tutto l'ambiente circostante".

Jacobelli: "Pensate che la Serie A possa raggiungere la Premier League o che sia impossibile?".

Cardinale: "Beh, credo che ci sia molto lavoro da fare. Il divario sta solo peggiorando, ma è una caratteristica degli sport a livello globale e in America. Io mi sono formato nel Baseball e negli sport americani c'è una crescente divergenza tra i grandi mercati e i piccoli mercati, tra chi ha e chi non ha. E questa è una sfida. È vero. Non è sorprendente".