Pioli, botta e risposta con un giornalista dopo Lazio-Milan: "Ti sbagli di grosso"

Cosa ha detto Pioli?

All'affermazione di un giornalista sull'antisportività di Pulisic, il tecnico è andato su tutte le furie e ha risposto in maniera piuttosto dura: "Ti sbagli di grosso, perché Pellegrini non ha buttato fuori la palla? Tutto si può dire tranne che Pulisic sia un antisportivo". Insomma, quanto accaduto in Lazio-Milan è destinato ad avere degli strascichi ancora a lungo.