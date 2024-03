Milan, bisogna far meglio in Europa e in Italia

Prima di cominciare Giorgio Furlani, ceo del Milan, reduce dal viaggio a Londra in compagnia di Cardinale e Ibra detta il rimpianto unico della proprietà: «Stiamo recuperando tutti gli infortunati, con la rosa al completo siamo competitivi in Europa e in Italia». In effetti i recuperi di Thiaw, Tomori e il prossimo di Kalulu sembrano testimoniare la fine dei tormenti patiti durante il primo semestre della stagione con quella serie industriale di ko muscolari che di fatto hanno impedito i ricambi e reso la difesa rossonera di carta velina. Sembrano superati, appunto. Perché non è soltanto una questione di disponibilità completa di tutte le risorse a disposizione ma della doppia vita tradita da questo Milan di Stefano Pioli al suo quinto anno sulla panchina, non una caratteristica rintracciabile nelle precedenti edizioni bisogna aggiungere. Il famoso slogan (“cerchiamo un gol in più”) nasconde purtroppo una evidente fragilità difensiva e in particolare qualche affanno, come quello mostrato nella prima mezz’ora ieri sera in Europa League, al cospetto di un rivale che ha di sicuro minore cifra tecnica ma una vitalità insospettata, oppure come testimonia la successiva stoccata di Schranz in superiorità numerica, certifica una pericolosa aggravante.