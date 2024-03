Pioli e la frase sul suo futuro al Milan: "Futuro incerto per tutti, ma..."

Stefano Pioli ha parlato al termine di Milan-Empoli 1-0 al microfono di DAZN : "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Abbiamo disputato un buonissimo primo tempo in cui abbiamo creato tanto. Nella ripresa siamo stati bravi a gestire e a concedere poco. Una vittoria importante. Un passo in avanti verso la Champions. Fossimo riusciti a raddoppiare avremmo sofferto un po' meno, ma abbiamo lavorato tanto da squadra e con giocatori stanchi. Sono buoni segnali, questa è una settimana importante per la nostra stagione".

Pioli su Pulisic e i clean sheet del Milan

Pioli su Pulisic: "Nelle ultime stagioni non ha mai giocato così tanto, lo stiamo gestendo bene e lui è molto disponibile. Pulisic è troppo intelligente ed è importante. I clean sheet? Stiamo trovando solidità, ma il calcio in Europa è una cosa diversa perché ci sono più spazi e le squadre vogliono attaccare. Lo dimostrano i risultati dell'ultimo turno. Penso che sia giusto provare a fare un gol in più dell'avversario in Coppa, anche se lo Slavia vorrà fare la partita della vita".

Pioli e il 2024 sprint del Milan

Un inizio di 2024 super per il Milan: "A causa degli infortuni abbiamo vissuto un momento difficile nella prima parte della stagione, ma il gruppo è stato bravo a tenere una linea precisa e compattezza. Durante l'anno abbiamo cambiato parecchio, diciamo che ci sono una serie di motivo che ha portato la crescita e un rendimento più continuo".