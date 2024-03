Milan, Red Bird respinge le accuse: “Nostro il 99,93%. Obiettivo tornare a vincere”

MILANO - “RedBird Fund IV e i suoi sottoscrittori possiedono il 99,93% di AC Milan; il restante 0,07 è in mano a singoli azionisti italiani tifosi di lunga data del Club. L’idea che RedBird non possieda e non controlli l’AC Milan è assolutamente falsa ed è contraddetta da tutte le prove e i fatti, compresi quelli che presumibilmente sono alla base dell’indagine". Arriva la dichiarazione di un portavoce di RedBird a proposito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Milano sulla cessione del Milan dal Elliott al fondo di Gerry Cardinale. La proprietà respinge le accuse e fa chiarezza sul caso che tiene banco in queste ore.