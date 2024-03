Inchiesta Milan, i dubbi dei pm sul fondo per l’acquisto: "rilevanti discrepanze"

Da pegno a covisoc: più di 40 parole chiave utilizzate

In merito sono state oltre 40 le parole chiave utilizzate per la "ricerca mirata dei documenti di interesse investigativo" nei dispositivi telefonici, supporti informatici e telematici, sequestrati a Giorgio Furlani e al suo predecessore Ivan Gazidis. Come si legge nel decreto di perquisizione e sequestro eseguito dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Gdf su delega dei pm Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi l'ipotesi è il reato di ostacolo all'attività di vigilanza della Figc per l'assenza di trasparenza e completezza nella comunicazione "sull'effettiva proprietà della società". Le parole indicate nell'atto saranno la guida per la ricerca di elementi utili alle indagini a partire dal dicembre 2021: si va da redline a prince, da vendor notes e confidentiality letter a lille e tolosa. E poi, oltre ai nomi dei fondi e società coinvolti nella compravendita, ci sono i termini come kaiser, pegno, stock, zoro, vento, genio, covisoc e investorcorp. Inquirenti e investigatori in questo modo cercano riscontri alla loro ipotesi, ritenendo inoltre "necessario approfondire i diversi passaggi delle trattative attualmente in corso in vista della prospettata prossima cessione di parte delle azioni di Ac Milan spa agli investitori interessati".