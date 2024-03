Il Milan annuncia la tournée negli Usa: dove giocherà e contro chi

Il Milan torna negli Stati Uniti

Questo il comunicato: "AC Milan è lieto di annunciare che la Prima Squadra Maschile si recherà negli Stati Uniti d'America questa estate per un pre-season tour, che vedrà i rossoneri partecipare al Soccer Champions Tour 2024. La nuova edizione del torneo vedrà cinque dei club di calcio più iconici al mondo - AC Milan, FC Barcelona, Chelsea, Manchester City e Real Madrid CF - disputare una serie di amichevoli negli stadi ospitanti di New York, New Jersey, Chicago, Orlando, Baltimora e Charlotte. AC Milan tornerà dunque negli Stati Uniti per il secondo anno consecutivo per un tour pre-stagionale. La presenza in US aveva permesso al Club di effettuare una serie di attività di fan engagement e attivazioni commerciali con i suoi partner, che hanno avvicinato i colori rossoneri e il brand Milan alla sua appassionata fanbase nordamericana".