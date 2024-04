Milan, tutto facile: 3-0 al Lecce. Furia Sticchi Damiani in tribuna

Tutto facile per il Milan che a San Siro supera 3-0 il Lecce e si porta a quota 68 punti , a undici lunghezze di distanza dall'Inter in campo lunedì sera contro l'Udinese. Di Pulisic, Giroud e Leao le reti decisive . Il Lecce resta fermo a quota 29 punti. Rabbia Lecce contro il direttore di gara, il signor Massimi, esplosa in occasione del terzo gol rossonero , con Leao in rete nel caos e con Almqvist a terra

Milan-Lecce tra gol e polemiche

Il presidente Sticchi Damiani dagli spalti ha applaudito ironicamente l'arbitro anche con riferimento al rosso al minuto 44 per Krstovic per fallo su Chukwueze. Il primo gol del Milan è arrivato dopo sei minuti con Pulisic, a metà primo tempo il raddoppio di Giroud di testa e, a inizio ripresa, il tris firmato Rafael Leao. Ottimo momento di forma per il portoghese. Nel finale traversa di Theo e chance per Jovic. Per il Milan si tratta della quarta vittoria di fila. La squadra di Pioli ha blindato il secondo posto.