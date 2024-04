Milan, Pioli al bivio: si gioca il futuro contro Roma e Inter

Manca sempre meno alla notte della verità. Il Milan si sta preparando per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League a Roma , ma dovrà trovare un modo per tamponare, almeno per una notte, il problema dei gol subiti . I rossoneri si giocheranno gran parte della stagione nella partita all’Olimpico e il giudizio dell’annata passerà anche dal superamento o meno del turno. Il Milan però viaggerà verso la capitale con un pensiero in testa, ovvero come risolvere il problema dei gol incassati, specialmente dopo le tre reti prese dal Sassuolo . La fragilità della fase difensiva è tornata ad incidere, e le ultime due partite hanno riportato un po' di preoccupazione al centro sportivo di Milanello. In effetti i numeri in stagione fanno davvero rabbrividire , soprattutto per una squadra che dovrebbe lottare per vincere trofei o per il titolo nazionale. In campionato sono 37 gol subiti in 32 partite , ma se si allarga il compasso a tutte le partite in stagione, coppe comprese, addirittura sia arriva a 55 gol subiti in 45 partite . Il Milan, inoltre, è anche la quarta peggior difesa del campionato per le partite in trasferta, con 29 gol subiti in 17 partite. Peggio dei rossoneri hanno fatto solamente Frosinone (37), Salernitana (36) e Sassuolo (33), ovvero tre formazioni che stanno lottando per la salvezza.

Milan, Pioli al bivio con Roma e Inter

Ma c’è anche il rovescio della medaglia e sa da un lato la difesa preoccupa, c’è una fase offensiva molto prolifica. Il Milan segna a raffica e anche la rimonta di Reggio Emilia ha detto che la formazione di Pioli ha segnato tre reti, e altre due sono state annullate per fuorigioco millimetrico. Oltre ad altre occasioni sprecate o neutralizzate dal portiere Consigli. Il Milan però nel match d’andata con la Roma si è inceppato in attacco e ha ceduto in difesa, e giovedì sera non può permettersi errori. Lo stesso Pioli avverte il peso della partita perché anche la sua posizione potrebbe vacillare in caso di eliminazione. Anzi le voci sul futuro sono costanti, e per scacciarle ha un solo modo: vincere all’Olimpico. Dopo la Roma c’è anche il derby da preparare in pochi giorni, per evitare un’altra brutta figura. Il Milan avrebbe potuto evitare di rendere la stracittadina decisiva per lo scudetto a favore dei nerazzurri se avesse vinto col Sassuolo, considerando anche il pareggio tra Inter e Cagliari. Invece anche la partita di Reggio Emilia potrebbe diventare un rimpianto tra qualche giorno.

Milan, le contromisure di Pioli

Ma la testa è rivolta solo al match dell’Olimpico. Il tecnico milanista, insieme ai suoi collaboratori, stanno studiano un modo per arginare la Roma e non esporsi ai contropiedi. La prima risorsa è Tomori, assente sia all’andata che contro il Sassuolo. L’inglese per caratteristiche è più rapido rispetto a Kjaer e adatto al tipo di gioco che vorrebbe Pioli. Il tecnico rossonero starebbe studiando delle contromisure per non farsi ingabbiare nuovamente da De Rossi come nella partita d’andata.